'रामायण: भाग 1' पर आया नया अपडेट

'रामायण: भाग 1' के अंत में होगा सनी देओल का दीदार, 'हनुमान' बनकर बढ़ाएंगे उत्सुकता

लेखन ज्योति सिंह 04:00 pm Sep 01, 202604:00 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: भाग 1' से जुड़ी छोटी-बड़ी जानकारी लोगों को उत्साहित कर रही है। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस पौराणिक फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था, तो लोगों ने सनी देओल के न दिखने पर निराशा जताई थी। वह इसमें 'हनुमान' का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में उनकी उपस्थिति को लेकर अब एक रोमांचक जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सनी के 'हनुमान' अवतार का दीदार फिल्म के क्लाइमैक्स में होगा।