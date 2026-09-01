'रामायण: भाग 1' के अंत में होगा सनी देओल का दीदार, 'हनुमान' बनकर बढ़ाएंगे उत्सुकता

'रामायण: भाग 1' के अंत में होगा सनी देओल का दीदार, 'हनुमान' बनकर बढ़ाएंगे उत्सुकता
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: भाग 1' से जुड़ी छोटी-बड़ी जानकारी लोगों को उत्साहित कर रही है। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस पौराणिक फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था, तो लोगों ने सनी देओल के न दिखने पर निराशा जताई थी। वह इसमें 'हनुमान' का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में उनकी उपस्थिति को लेकर अब एक रोमांचक जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सनी के 'हनुमान' अवतार का दीदार फिल्म के क्लाइमैक्स में होगा।
रोमांच
'रामायण: भाग 1' में विशेष उपस्थिति दर्ज कराएंगे सनी
बॉलीवुड हंगामा से एक सूत्र ने कहा, "इसका मकसद दर्शकों को 'बाहुबली' के अंत जैसा एक रोमांच देना है। 'कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ?' वाले दृश्य ने दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता जगाई थी और दूसरी फिल्म के लिए उत्साहित किया था। इसी तरह, रामायण के निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि पहले भाग के अंत में भगवान हनुमान का आगमन सिनेमाघरों में धूम मचाएगा और दर्शकों को अगली कड़ी का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देगा।"
समापन
फिल्म का अंत सनी के किरदार से होगा
सूत्र ने यह भी बताया कि फिल्म का समापन उनके दृश्य के साथ ही होता है। यह या तो एंड क्रेडिट्स से पहले का आखिरी दृश्य हो सकता है या फिर मिड-क्रेडिट या पोस्ट-क्रेडिट सीक्वेंस के रूप में प्रस्तुत हो सकता है।
बता दें, 'रामायण: भाग 1' दिवाली, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी, जबकि दूसरा भाग दिवाली, 2027 में आएगा।
फिल्म में रणबीर के अलावा, साई पल्लवी, रवि दुबे, यश, रकुल प्रीत सिंह और लारा दत्ता समेत कई सितारे हैं।