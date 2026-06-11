सनी देओल इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगे गदर, जानें कब होंगी रिलीज

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'इक्का','जाट 2'और 'रामायण पार्ट 2'

फिल्म 'इक्का' में सनी अहम भूमिका में हैं। निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ​​की ये फिल्म 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। 'जाट' के पहले पार्ट के हिट होने के बाद अब मेकर्स इसका सीक्वल बनाने जा रहे हैं। इसमें सनी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। यह फिल्म 2027 में रिलीज होगी। नितेश तिवारी फिल्म 'रामायण पार्ट 2' साल 2027 की दिवाली पर रिलीज करेंगे। इसमें सनी के साथ-साथ रणबीर कपूर और साई पल्लवी भी मुख्य भूमिका में होंगी।