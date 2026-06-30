सनी देओल का वीडियो हो रहा वायरल

'इक्का' के ट्रेलर लॉन्च पर सनी देओल ने पहने फटे जूते? लोग बोले- चलते-चलते घिस गए

लेखन ज्योति सिंह 03:58 pm Jun 30, 202603:58 pm

क्या है खबर?

सनी देओल और अक्षय खन्ना की आगामी फिल्म 'इक्का' का ट्रेलर जारी हो गया है। इस कोर्टरूम ड्रामा में सनी एक बार फिर वकील का किरदार निभा रहे हैं। ट्रेलर देखकर लोगों को उनकी फिल्म 'दामिनी' (1993) याद आ गई। इस बीच, एक और चीज ने लोगों का खूब ध्यान खींचा, जिस पर उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दरअसल, फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट का वीडियो सामने आया है और इसमें अभिनेता को फटा जूता पहने देखा गया।