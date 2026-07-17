सनी देओल अपनी ही फिल्म का बना सकते हैं रीमेक

सनी देओल अपने दूसरे बेटे राजवीर को बनाएंगे एक्शन हीरो, इस फिल्म के रीमेक पर नजर?

लेखन ज्योति सिंह 07:25 pm Jul 17, 202607:25 pm

क्या है खबर?

सनी देओल आगामी फिल्म 'बटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं, जो अगले महीने 28 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी। इसमें उनके बेटे करण देओल भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। इस बीच, खबर है कि सनी अपने दूसरे बेटे राजवीर देओल को दोबारा सिनेमा की दुनिया में उतारने की तैयारी में हैं। इसके लिए वह 1985 में रिलीज हुई अपनी सुपरहिट फिल्म 'अर्जुन' का सहारा लेंगे, जिसमें राजवीर बतौर हीरो नजर आ सकते हैं।