सनी देओल ने 'एंटनी' की शूटिंग शुरू की

'बंटवारा 1947' की असफलता को पीछे छोड़कर सनी देओल आगे बढ़े, शुरू की ये फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 10:37 am Aug 31, 202610:37 am

क्या है खबर?

सनी देओल 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं, जो दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब रही। 14 अगस्त को रिलीज इस फिल्म ने अब तक करीब 53.77 करोड़ की कमाई की है। खबर है कि इस असफलता को पीछे छोड़कर सनी ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं और अपनी नई फिल्म 'एंटनी' की शूटिंग में जुट गए हैं। यह एक एक्शन-थ्रिलर है, जिसका निर्माण फरहान अख्तर अपने प्रोडक्शन एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले कर रहे हैं।