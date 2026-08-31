'बंटवारा 1947' की असफलता को पीछे छोड़कर सनी देओल आगे बढ़े, शुरू की ये फिल्म

'बंटवारा 1947' की असफलता को पीछे छोड़कर सनी देओल आगे बढ़े, शुरू की ये फिल्म
क्या है खबर?
सनी देओल 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं, जो दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब रही। 14 अगस्त को रिलीज इस फिल्म ने अब तक करीब 53.77 करोड़ की कमाई की है। खबर है कि इस असफलता को पीछे छोड़कर सनी ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं और अपनी नई फिल्म 'एंटनी' की शूटिंग में जुट गए हैं। यह एक एक्शन-थ्रिलर है, जिसका निर्माण फरहान अख्तर अपने प्रोडक्शन एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले कर रहे हैं।
शूटिंग
रक्षाबंधन से अभिनेता ने शुरू कर दी शूटिंग
मिड-डे से बातचीत में एक सूत्र ने बताया कि सनी ने बालाजी गणेश द्वारा निर्देशित 'एंटनी' की शूटिंग 26 अगस्त को फिल्म सिटी में फिर से शुरू कर दी है।
उन्होंने कहा, "फिल्म की यूनिट फिलहाल इसके हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें सनी एक पुलिस वाले की भूमिका में एक आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ करते नजर आएंगे। एक्शन डायरेक्टर रवि वर्मा के साथ, अभिनेता कार चेज सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं।"
फिल्म
एक्शन दृश्यों का एक बड़ा हिस्सा खुद शूट करेंगे अभिनेता
'एंटनी' में कई एक्शन दृश्यों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें तेज रफ्तार से गाड़ियों का पीछा करना भी शामिल है। इन एक्शन दृश्यों का एक बड़ा हिस्सा खुद सनी फिल्माएंगे।
फिल्म में उनके साथ ज्योतिका और विजय वर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। विजय विलेन के किरदार में होंगे।
सूत्र ने बताया कि 'एंटोनी' की शूटिंग पूरी करने के बाद, सनी 'रामायण: भाग 2' की रोमांचक दुनिया में उतरेंगे, जिसमें रणबीर कपूर मुख्य किरदार में हैं।