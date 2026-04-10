सनी देओल ने 'जाट 2' पर दिया अपडेट, पोस्ट देखकर खुशी से गदगद हो गए फैंस
क्या है खबर?
सनी देओल के फैंस के लिए 2026 काफी खास होने वाला है। जनवरी में फिल्म 'बॉर्डर 2' से तहलका मचाने के बाद अभिनेता 'गबरू' और 'लाहौर 1947' जैसी फिल्मों में दिखेंगे। इस बीच उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प अपडेट साझा करते हुए फैंस को और उत्साहित कर दिया है। सनी ने सबसे पहले तो फिल्म 'जाट' (2025) की शूटिंग के पलों को याद किया और फिर इसके सीक्वल पर बात की।
पोस्ट
'जाट' की रिलीज को एक साल पूरा, सनी देओल ने किया पोस्ट
सनी ने 'जाट' की क्लिप साझा करते हुए लिखा, ''जाट' की रिलीज को एक साल हो गया...क्या शानदार सफर रहा! शूटिंग के दौरान हमने जो मस्ती, एक्शन और भरपूर मनोरंजन किया, वो आज भी याद आता है।' निर्देशक गोपीचंद मालिनेनी के लिए लिखा, 'गोपीचंद को उनके विजन और इस दुनिया को सशक्त रूप से जीवंत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह को भी शुभकामनाएं। आपके साथ स्क्रीन साझा करना मेरे लिए खुशी की बात थी।'
सीक्वल
सनी देओल ने 'जाट 2' पर दिया अपडेट
सनी ने अपनी पोस्ट 'जाट 2' पर अपडेट देने के साथ खत्म की। उन्होंने लिखा, 'और...शायद अब फिर से कमर कसने का समय आ गया है...'जाट 2' के बारे में जल्द कुछ अच्छी खबर आने वाली है!' इस अपडेट से उत्साहित होकर एक यूजर ने लिखा, 'जाट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।' दूसरे ने लिखा, 'क्या फिल्म थी जाट...दूसरी किस्त का इंतजार है।' एक अन्य ने लिखा कि वह 'जाट 2' का पहला शो पहले दिन देखेगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए सनी देओल का पोस्ट
Kudos to @dongopichand for his vision & for bringing this world alive so powerfully. And @randeephooda @vineetkumar_s wishing you both the best always. It was a pleasure sharing the screen with you.— Sunny Deol (@iamsunnydeol) April 10, 2026
And, maybe it’s time to gear up again 😉
Some good news about #Jaat2 coming soon!