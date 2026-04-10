सनी देओल ने 'जाट 2' पर दिया अपडेट, पोस्ट देखकर खुशी से गदगद हो गए फैंस

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सनी देओल ने 'जाट 2' पर दिया अपडेट

सनी ने अपनी पोस्ट 'जाट 2' पर अपडेट देने के साथ खत्म की। उन्होंने लिखा, 'और...शायद अब फिर से कमर कसने का समय आ गया है...'जाट 2' के बारे में जल्द कुछ अच्छी खबर आने वाली है!' इस अपडेट से उत्साहित होकर एक यूजर ने लिखा, 'जाट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।' दूसरे ने लिखा, 'क्या फिल्म थी जाट...दूसरी किस्त का इंतजार है।' एक अन्य ने लिखा कि वह 'जाट 2' का पहला शो पहले दिन देखेगा।