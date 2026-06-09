फिल्म 'लाहौर 1947' का नाम बदला गया

सनी देओल की फिल्म 'लाहौर 1947' का बदला नाम, रिलीज तारीख का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 12:20 pm Jun 09, 202612:20 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'लाहौर 1947' का शीर्षक आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया है। फिल्म का नाम अब 'बटवारा 1947' कर दिया गया है, जिसे लेकर काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थीं। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर फिल्म का मोशन पोस्टर जारी करते हुए नए शीर्षक का ऐलान किया है। साथ में इसकी रिलीज तारीख का खुलासा भी किया गया है। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है, जबकि निर्माता आमिर खान प्रोडक्शन है।