फिल्म 'एंटनी' में फिर दिखेगा सनी देओल का एक्शन अवतार

सनी देओल का फिर दिखेगा एक्शन अवतार, फिल्म 'एंटनी' में मचाएंगे जबरदस्त धमाल

लेखन ज्योति सिंह 12:34 pm Apr 06, 202612:34 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की फिल्म हो और उसमें एक्शन या मारधाड़ न हो, ये तो नामुमकिन सा लगता है। 'बॉर्डर 2' में शानदार प्रदर्शन करने और दर्शकों का दिल जीतने के बाद, अभिनेता अगली फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं, जिसका शीर्षक फिलहाल के लिए 'एंटनी' रखा गया है। खबर है कि फिल्म में एक्शन दृश्यों की भरमार होगी, जिसकी शूटिंग के लिए अभिनेता ने तैयारी शुरू कर दी है। टीम एक महीने के लिए गोवा रवाना हो रही है।