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सनी देओल की 'बटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, निर्माताओं ने बनाई ये योजना
'बटवारा 1947' अगले महीने सिनेमाघरों में होगी रिलीज

सनी देओल की 'बटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, निर्माताओं ने बनाई ये योजना

लेखन ज्योति सिंह
Jul 16, 2026
06:24 pm
क्या है खबर?

सनी देओल की फिल्म 'बटवारा 1947' का इंतजार हर कोई कर रहा है। अगले महीने यह फिल्म सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले निर्माताओं ने तगड़ी योजना बनाई है। आमिर खान के प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म के ​प्रमोशन के लिए टीम देश के 12 बड़े शहरों में जाएगी। इसे फिल्म की सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी प्रचार पहल के रूप में बताया जा रहा है। इसका मकसद फिल्म के प्रति दर्शकों में उत्सुकता जगाना है।

योजना

कई स्थानों का दौरा करेंगे कलाकार और टीम

खबरों के अनुसार, निर्माता दर्शकों के सामने कलाकारों और रचनात्मक टीम को लाने की योजना बना रहे हैं।

बताया जा रहा है कि दौरे के दौरान, फिल्म के कलाकार और टीम कई स्थानों का दौरा करते हुए फैंस से बातचीत करेंगे और फिल्म से जुड़े प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

निर्माताओं का मानना है कि इस व्यापक दौरे से दर्शक फिल्म की उस कहानी से और गहराई से जुड़ सकेंगे जिसे वे हर भारतीय के लिए जानना जरूरी मानते हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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फिल्म

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'बटवारा 1947'

'बटवारा 1947' का टीजर और पोस्टर पहले ही जारी हो चुके हैं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल कर चुके हैं।

फिल्म में सनी के अलावा, प्रीति जिंटा मुख्य किरदार में नजर आएंगी। 'भैयाजी सुपरहिट' (2018) के बाद, ये बॉलीवुड में उनकी वापसी का प्रतीक है।

इसके अलावा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं।

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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