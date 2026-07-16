'बटवारा 1947' अगले महीने सिनेमाघरों में होगी रिलीज

सनी देओल की 'बटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, निर्माताओं ने बनाई ये योजना

लेखन ज्योति सिंह 06:24 pm Jul 16, 202606:24 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की फिल्म 'बटवारा 1947' का इंतजार हर कोई कर रहा है। अगले महीने यह फिल्म सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले निर्माताओं ने तगड़ी योजना बनाई है। आमिर खान के प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म के ​प्रमोशन के लिए टीम देश के 12 बड़े शहरों में जाएगी। इसे फिल्म की सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी प्रचार पहल के रूप में बताया जा रहा है। इसका मकसद फिल्म के प्रति दर्शकों में उत्सुकता जगाना है।