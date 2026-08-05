'कौन बनेगा करोड़पति 18' के पहले मेहमान बन सकते हैं ये सुपरस्टार, इस दिन होगा प्रीमियर

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी 'बटवारा 1947' पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसकी कहानी लेखक असगर वजाहत के चर्चित नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' पर बुनी गई है।

फिल्म में प्रीति जिंटा, अली फजल, करण देओल, शबाना आजमी और अभिमन्यु सिंह भी मौजूद हैं।

ये सिनेमाघरों में 14 अगस्त, 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है। इसका ट्रेलर और गाने पहले ही यूट्यूब पर जारी किए जा चुके हैं।