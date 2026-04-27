सुप्रीम कोर्ट की रानी कपूर को सलाह- आप 80 साल की, ये उम्र लड़ने की नहीं

सुनवाई

कोर्ट ने रानी कपूर को दी सलाह

जस्टिस जेबी परदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब तक विरासत से जुड़ा कानूनी विवाद चलता रहेगा, तब तक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोर्ट ने विरासत विवाद में शामिल प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों को भी नोटिस जारी किया। इसके अलावा, कोर्ट ने लंबी कानूनी लड़ाई की व्यावहारिक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए टिप्पणी की, "अगर यह मुकदमा 80 वर्ष की उम्र में शुरू हुआ है... तो यह लड़ने की उम्र नहीं है।"