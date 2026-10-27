'सूर्या' से सनी देओल का पहला गाना जारी, उदित नारायण और कुमार सानू ने दी आवाज

लेखन ज्योति सिंह 03:48 pm Oct 27, 202603:48 pm

क्या है खबर?

सनी देओल अपनी आगामी फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में फिल्म का टीजर आया था और अब निर्माताओं ने इसका पहला गाना 'सुनियो जरा' जारी किया है। जी म्यूजिक कंपनी द्वारा निर्मित यह गाना अपने साथ गायक उदित नारायण और कुमार सानू को लेकर आया है। इसके जरिए दोनों 21 साल बाद एक साथ आए हैं। गाने का फिल्मांकन सनी और रवि किशन पर किया गया है।