सुनीता को गोविंदा संग फिर एक होने पर भरोसा, बोलीं- हमें कोई अलग नहीं कर सकता

सुनीता ने आगे कहा, "अभी समय हमारे पक्ष में नहीं है और आप समय से लड़ नहीं सकते। यह 40 साल पुरानी शादी है, यह क्यों नहीं टिकेगी? कोई बात नहीं, वह वही कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है। इस जन्म में कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। बाकी सब मैंने ईश्वर पर छोड़ दिया है। ईश्वर के अलावा, मैं किसी और से कुछ नहीं मांगती, जो उनके और मेरे लिए सही होगा ईश्वर हमें वही देंगे।"