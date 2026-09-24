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सलमान खान पर सुनील पाल का तंज- आपको शर्म आनी चाहिए, हमने आपको बनाया
सलमान खान पर भड़के सुनील पाल

सलमान खान पर सुनील पाल का तंज- आपको शर्म आनी चाहिए, हमने आपको बनाया

लेखन ज्योति सिंह
Sep 24, 2026
03:59 pm
क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में, सलमान खान ने उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया था। उन्होंने कलाकारों का और उनकी उम्र या वजन का मजाक उड़ाने वालों पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। जहां तमाम सितारे अभिनेता का समर्थन करते नजर आए, तो वहीं कॉमेडियन सुनील पाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सलमान को "शर्म" आनी चाहिए। वह भारत के लोगों की वजह से स्टार बने हैं।

सबक

आप लोगों का टाइम पास बहुत चल रहा- सुनील

सुनील ने कहा, "हमने सलमान खान को बनाया; सलमान खान ने हमें नहीं बनाया। वह आज हम सभी की वजह से, भारत के लोगों की वजह से स्टार हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि हमने उनकी कई फिल्में देखी हैं।"

उन्होंने कहा, "सलमान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार सब लोग सबक ले लीजिए, आप लोगों का टाइमपास बहुत चल रहा है। 2 करोड़ वाली 'हनुमान अंश' ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। 500 करोड़ वाली 5 करोड़ नहीं कमा रहीं। आपको शर्म आनी चाहिए।"

आलोचना

बिग बॉस दुनिया का सबसे 'कलंकित' शो- सुनील

शो के दौरान सलमान ने गुस्से में अपनी टी-शर्ट उतारी थी। इस पर सुनील ने कहा, "आप तो भैया सुविधा के हिसाब से बनियान और बयान बदलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सलमान भाई मान जाइए। ऐसी बातें आपको सूट नहीं करतीं। बिग बॉस दुनिया का सबसे 'कलंकित' शो है, सबसे 'नालयक' शो है।"

उन्होंने सलमान से अपील की कि सबसे पहले "गटर शो" (बिग बॉस) बंद करें। वहां एक से एक कांड़ वाले लड़के और लड़कियां प्रतियोगी बनकर आते हैं।

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