सलमान खान पर सुनील पाल का तंज- आपको शर्म आनी चाहिए, हमने आपको बनाया

सुनील ने कहा, "हमने सलमान खान को बनाया; सलमान खान ने हमें नहीं बनाया। वह आज हम सभी की वजह से, भारत के लोगों की वजह से स्टार हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि हमने उनकी कई फिल्में देखी हैं।"

उन्होंने कहा, "सलमान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार सब लोग सबक ले लीजिए, आप लोगों का टाइमपास बहुत चल रहा है। 2 करोड़ वाली 'हनुमान अंश' ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। 500 करोड़ वाली 5 करोड़ नहीं कमा रहीं। आपको शर्म आनी चाहिए।"