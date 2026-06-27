रणवीर सिंह के बचाव में उतरे सुनील शेट्टी, पूछा- तुम होते कौन हो बैन करने वाले?

भविष्य

अधर में लटकी 'डाॅन 3'

बता दें कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) द्वारा रणवीर के खिलाफ जारी असहयोग निर्देश के बाद विवाद बढ़ा और सोशल मीडिया पर कई फैंस अभिनेता के समर्थन में उतर आए। बाद में रणवीर की कानूनी टीम के विरोध और IMPPA की मध्यस्थता के बाद जून की शुरुआत में FWICE ने अपना आदेश वापस ले लिया। इसके बावजूद फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' का काम अब भी ठप पड़ा है।