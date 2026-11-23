वैरायटी इंडिया के मुताबिक, सुनिधि ने कुछ दिन पहले ही गाने की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गाने को फिल्म के किस दृश्य या किरदार पर फिल्माया गया है।

हाल ही में यह खबरें भी आई थीं कि भंसाली फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने से पहले एक गाना रिलीज करेंगे।

यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या यह वही गाना होगा, जाे प्रमोशनल कैंपेन के हिस्से के तौर पर आएगा।