रजनीकांत के गानों को इस्तेमाल करके बुरी फंसी धोनी की CSK, मद्रास कोर्ट पहुंचे निर्माता

मुकदमा

मद्रास हाई कोर्ट में दर्ज हुआ मुकदमा

निर्माताओं ने दावा किया कि CSK ने प्रमोशनल वीडियो में गाने शामिल करने की अनुमति नहीं ली। उन्होंने बताया कि वीडियो का इस्तेमाल उनके सामान को 2,399 रुपये में बेचने के लिए किया गया था, जिसका मतलब है कि इनका उपयोग व्यावसायिक लाभ के लिए हुआ। संबंधित मामले में, 1 मार्च को सन टीवी की ओर से CSK को एक औपचारिक नोटिस भी भेजा गया था। उधर, टीम ने वीडियो को हटाकर उसे दूसरे संगीत के साथ जारी किया है।