सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा दावा- जैकलीन को छोड़ने के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाती थीं नोरा फतेही

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक,सुकेश के पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि हो गई है, लेकिन उसमें नोरा पर लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

पत्र में सुकेश ने दावा किया कि उसने नोरा को मोरक्को के कसाबलांका में घर खरीदने के लिए करोड़ों रुपये दिए थे, इसलिए उसने नोरा से खुद को 'पीड़ित' बताने का 'घिनौना ड्रामा बंद करने' को कहा और उस दौर की अपनी बातचीत (चैट/कॉल रिकॉर्ड्स) सार्वजनिक करने की धमकी दी।