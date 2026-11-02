फैंस ने 'किंग' के गाने में सुहाना खान को ढूंढ निकाला

'किंग': शाहरुख-दीपिका के गाने में नजर आईं सुहाना खान? फैंस ने ढूंढ निकाली फुटेज

लेखन ज्योति सिंह 01:02 pm Nov 02, 202601:02 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' इन दिनों खूब चर्चा में है। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस एक्शन-थ्रिलर में सुहाना खान भी नजर आएंगी। पिता-बेटी को एक साथ देखने के लिए लोग भी उत्साहित हैं। हाल ही में फिल्म का पहला गाना 'तू मिल जाए' रिलीज हुआ, जिसमें शाहरुख और दीपिका पादुकोण नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि फैंस ने गाने के वीडियो से एक मिस्ट्री गर्ल को ढूंढ निकाला] जिसे कथित तौर पर सुहाना माना जा रहा है।