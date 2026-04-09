सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने कुछ ही सालों में खो दिया अपना पूरा परिवार, बोलीं- नजर लग गई

मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन के सबसे दुखद दौर का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपने माता-पिता और भाई-बहनों को खो दिया है। एक के बाद एक हुई इन मौतों से बुरी तरह टूट चुकीं सुचित्रा ने भावुक होकर कहा कि उनके हंसते-खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई है। अभिनेत्री ने बताया कि पिछले कुछ साल उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे।

दुखद सुचित्रा पर टूटा दुखों का पहाड़ अभिनेत्री से लेखिका बनीं सुचित्रा ने हाल ही में अपने इकलौते भाई को खोया। पिछले कुछ ही वर्षों के अंतराल में अपनी बड़ी बहन और माता-पिता को खोने के बाद ये उनके लिए गहरा सदमा है। अपने दुख को साझा करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने पूरे परिवार की एक पुरानी तस्वीर साझा की। ये तस्वीर सुचित्रा के बचपन के दिनों की है, जिसमें उनके परिवार के सभी सदस्य एक साथ नजर आ रहे हैं।

दर्दनाक "हम 6 थे, अब सिर्फ 2 बचे हैं..." इस गहरे सदमे के बीच सुचित्रा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट कर लिखा, 'हमारे परिवार को नजर लग गई। लोग हमेशा हमारी एकजुटता, हमारे जश्न और हमारी फैमिली छुट्टियों की तारीफ करते थे... हां, बाकी परिवारों की तरह हमारे बीच भी अपनी कमियां और परेशानियां थीं। झगड़े, मतभेद, सब कुछ था, लेकिन इन सबके बावजूद हम हमेशा साथ रहे। हमेशा एक-दूसरे का साथ दिया। हम कभी 6 लोग थे। अब हम सिर्फ 2 बचे हैं। यही जिंदगी है।'

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शोक माता-पिता और बहन के बाद सुचित्रा के भाई का भी निधन सुचित्रा अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि हाल ही में उनके भाई का निधन हुआ है। बीते 6 अप्रैल को उन्होंने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर को साझा करते हुए शोक व्यक्त किया था। उन्होंने लिखा था, 'ये मेरे माता-पिता वेंकटनरसिम्हा कृष्णमूर्ति, डॉ. सुलोचना कृष्णमूर्ति, मेरी बहन सुजाता कुमार और मेरे भाई डॉ. सुधाकर कृष्णमूर्ति के लिए...जो भले ही आज मेरे साथ नहीं, लेकिन इनकी यादें और आशीर्वाद हमेशा एक रोशनी की तरह रहेगा।'

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