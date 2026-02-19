फिल्म 'सूबेदार' का पहला गाना जारी, रौब जमाते अनिल कपूर का अंदाज देखने लायक

गाना

विशाल ददलानी की आवाज जानदार, 'लल्ला' को बताया शानदार

'सूबेदार' का पहला गाना 'लल्ला', जिसे विशाल ददलानी की बुलंद आवाज में गाया गया है, अब लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसे टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर साझा किया गया है। रोहन विनायक ने संगीत दिया है, और ऋषि उपाध्याय ने गाने के बोल लिखे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'वाह...विशाल ददलानी की आवाज।' एक अन्य ने लिखा, 'अनिल कपूर वापस आ गए।' बता दें, फिल्म 5 मार्च को रिलीज होगी। राधिका मदान भी इसका अहम हिस्सा हैं।