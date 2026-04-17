विद्युत जामवाल की हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' का ट्रेलर जारी, जानें रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 10:01 am Apr 17, 202610:01 am

क्या है खबर?

विद्युत जामवाल अपने शानदार करतब से हमेशा भारतीय फैंस का दिल जीतते आए हैं। अब वह विश्व स्तर पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है। पैरामाउंट पिक्चर्स, लेजेंडरी एंटरटेनमेंट और कैपकॉम के सहयोग से निर्मित यह फिल्म वैश्विक सितारों की शक्ति और भारत से गहरे जुड़ाव का एक शानदार संगम पेश करेगी। ट्रेलर अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित सिनेमाकॉन 2026 में जारी किया गया है।