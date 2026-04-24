बॉक्स ऑफिस पर 'वाझा 2' का जलवा, 22 दिनों में किया 215 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार
मनोरंजन
हशीर अभिनीत मलयालम कॉमेडी फिल्म 'वाझा 2: बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रोस' ने सिर्फ 22 दिनों में दुनियाभर में 215 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म का तेलुगू संस्करण भी काफी सुर्खियों में है, खासकर इसलिए क्योंकि सुपरस्टार राम चरण ने इसे अपना समर्थन दिया है।
'वाझा 2' की भारत में कुल कमाई 113.8 करोड़
सिर्फ 22वें दिन ही 'वाझा 2' ने भारत में 1.25 करोड़ रुपये की कमाई की और विदेशों से भी 15 लाख रुपये जुटाए। अब भारत में फिल्म का कुल कारोबार 113.8 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि दुनियाभर की कमाई 215 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म के रात के शो में दर्शकों की जबरदस्त भीड़ दिख रही है, जिसमें करीब 28 फीसदी दर्शकों की उपस्थिति दर्ज की गई। इसकी वजह फिल्म की मजेदार कहानी और कलाकारों का दमदार अभिनय है।