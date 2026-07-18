'वाराणसी' से प्रियंका चोपड़ा के नए पोस्टर रिलीज

'वाराणसी': एसएस राजामौली ने दिखाई प्रियंका चोपड़ा की धांसू झलकियां, मुस्कुराए तो सादगी; रूठे तो चिंगारी

लेखन नेहा शर्मा 12:27 pm Jul 18, 202612:27 pm

क्या है खबर?

एसएस राजामौली की आगामी भव्य फिल्म 'वाराणसी' को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्सुकता बनी हुई है। इसी बीच फिल्ममेकर ने ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के जन्मदिन के खास मौके पर प्रशंसकों को एक बेहद शानदार और बड़ा सरप्राइज दिया है। राजामौली ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म से प्रियंका की नई तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया है और फैंस 'देसी गर्ल' के इस नए अवतार को देख बेहद उत्साहित हैं।