श्रीदेवी संपत्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कपूर परिवार को नोटिस

श्रीदेवी की चेन्नई संपत्ति परआया सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बोनी कपूर और जाह्नवी-खुशी को नोटिस

लेखन नेहा शर्मा 06:58 pm Sep 16, 202606:58 pm

क्या है खबर?

दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की चेन्नई स्थित संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और बेटियों जाह्नवी कपूर व खुशी कपूर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत और मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने का सुझाव दिया। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। तब तक संपत्ति के हस्तांतरण, निर्माण और कब्जे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।