'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' फिर से होगी रिलीज

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' फिर मचाएगी सिनेमाघरों में तहलका, नई फुटेज के साथ होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 11:31 am Sep 29, 202611:31 am

क्या है खबर?

मार्वल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' जुलाई, 2026 में सिनेमाघरों में आई थी। सुपरहीरो पर आधारित टॉम हॉलैंड अभिनीत इस फिल्म ने दुनियाभर में 2.5 अरब डॉलर (लगभग 24,000 करोड़ रुपये) का शानदार कारोबार कर लिया है। ताजा खबर है कि यह फिल्म सिनेमाघरों में अभी और कमाई करने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि निर्माता जल्द ही फिल्म को इसके नए फुटेज के साथ दोबारा से सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे।