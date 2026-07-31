'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत में रचा नया इतिहास, रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग ने उड़ाए सबके होश

इस फिल्म ने सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों को ही नहीं, बल्कि 'पठान' और 'धुरंधर' जैसी बॉलीवुड की बड़ी हिट फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया।

देश भर के सिनेमाघरों में इसकी ऑक्युपेंसी रेट 56.58 प्रतिशत रहा, जो काफी अच्छी मानी जा रहा है। दुनियाभर में तो इस फिल्म ने पहले ही 1 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

यह MCU की 38वीं फिल्म है, जो अमेरिका में रिलीज होने से एक दिन पहले भारत में आई। इसमें सैडी सिंक, फ्लोरेंस पुघ, जैकब बाटलन और मार्क रफालो जैसे कलाकार भी हैं।

फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने किया है, जिन्होंने 'स्पाइडर-मैन' की इस नई कहानी को बखूबी पर्दे पर उतारा है।