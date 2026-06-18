'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का नया ट्रेलर जारी, रहस्यमय विलेन बढ़ाने आया पीटर पार्कर की मुश्किलें

लेखन ज्योति सिंह 09:33 am Jun 18, 202609:33 am

क्या है खबर?

मार्वल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का नया ट्रेलर जारी हो गया है। इस बार पीटर पार्कर (टॉम हॉलैंड) स्पाइडी के रूप में, अकेलेपन और एक अदृश्य रहस्यमयी दुश्मन से सामना करते हुए दिख रहे हैं। ट्रेलर में नए संकट और मार्वल के अन्य हीरोज के साथ पीटर के रिश्तों को विस्तार से समझाया गया है। बता दें, यह फिल्म 'स्पाइडर-मैन : नो वे होम' (2021) की घटनाओं के 4 साल बाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है।