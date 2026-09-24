'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रचा इतिहास

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का भारत में महा-रिकॉर्ड, 500 करोड़ पार करने वाली इकलौती फिल्म बनी

लेखन ज्योति सिंह 09:32 am Sep 24, 202609:32 am

क्या है खबर?

मार्वल की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने अपनी धाकड़ कमाई से भारत में इतिहास रच दिया है। यह हॉलीवुड की इकलौती ऐसी फिल्म बन गई है, जिसने 500 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार कर दिखाया। डेस्टिन डेनियल क्रेटन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में टॉम हॉलैंड मुख्य किरदार में हैं, जिन्होंने पीटर पार्कर (स्पाइडर-मैन) का किरदार निभाया है। फिल्म भारत में 30 जुलाई को रिलीज हुई थी, जबकि दुनियाभर में इसे 31 जुलाई को रिलीज किया गया था।