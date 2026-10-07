इन स्टार किड्स ने कैमरे के पीछे चुनी अपनी राह

इन साउथ कलाकारों के बच्चाें ने अभिनय छोड़ पर्दे के पीछे संभाली कमान, बनाई अलग पहचान

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Oct 07, 202609:37 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के बेटे जेसन संजय अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'सिग्मा' को लेकर चर्चा में हैं। यह बतौर निर्देशन उनकी पहली फिल्म है, जिसके जरिए उन्हाेंने सिनेमा में अपनी शुरुआत की है। फिल्म में संदीप किशन और फारिया अब्दुल्ला ने मुख्य किरदार निभाया है। दक्षिण सिनेमा में कई सितारे हैं, जिनके बच्चों ने अभिनय को न चुनकर पर्दे के पीछे रहकर अलग पहचान बनाई है। आइए ऐसे ही स्टार किड्स पर एक नजर डालते हैं।