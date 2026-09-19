साउथ सिनेमा में एंट्री को तैयार स्टार किड्स, कोई एक्टिंग तो कोई निर्देशन से मचाएगा धमाल

धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत के बेटे तथा सुपरस्टार रजनीकांत के नाती यात्रा राजा जल्द फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके डेब्यू प्रोजेक्ट को धनुष निर्मित करेंगे। फिल्म फिलहाल प्री-प्रोडक्शन में है और यात्रा लुक टेस्ट पूरा कर चुके हैं।

मोहनलाल की बेटी विस्मया मोहनलाल ने मलयालम एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'थुडक्कम' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। जूड एंथनी जोसेफ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक्शन से भरपूर भूमिका निभाती नजर आएंगी।