सूरज पंचोली का दर्द- कोर्ट केस ने जवानी निगल ली, बरी हुआ; अब और क्या करूं?

अदालती कार्रवाई का दर्द साझा कर सूरज लिखा, 'जब ये दुखद घटना घटी, तब मैं महज 20 साल का था। उसे 4 महीने से जानता था और मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो आंतरिक रूप से किस दौर से गुजर रही थी। उस उम्र में मैं इतना परिपक्व नहीं था कि समझ पाता कि कोई इतना बड़ा मानसिक बोझ उठा सकता है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।'