सूरज ने आगे कहा, "अगर एक फिल्म नहीं चलती, तो दूसरी चल जाएगी। असल में कहानी काम करती है, न कि फिल्म बनाने वाला। एक युवा फिल्म निर्माता के तौर पर, मैं 'नंबर 1' फिल्म बनाने के बारे में सोचता था, लेकिन 61 साल की उम्र में अब मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। मैं चाहता हूं कि फिल्म लोगों के दिलों को छू ले। मेरी यही इच्छा है कि दर्शक सिनेमाघरों में आएं और परिवार के साथ फिल्म देखें।"