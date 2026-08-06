'इंसिडियस: आउट ऑफ द फर्दर' का अंतिम ट्रेलर जारी, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 02:12 pm Aug 06, 202602:12 pm

क्या है खबर?

सोनी पिक्चर्स ने 'इनसिडियस: आउट ऑफ द फर्दर' का अंतिम और हिंदी ट्रेलर जारी कर दिया है। इसे 'इंसिडियस' फ्रैंचाइजी की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म बताया जा रहा है, जिसका निर्देशन जैकब चेस ने किया है। साथ में रिलीज तारीख भी आ गई है। फिल्म में अमेलिया ईव, लिन शाये और ब्रैंडन पेरिया मुख्य किरदारों में हैं। ट्रेलर ने यूट्यूब पर आते ही तहलका मचा दिया है और लोग इसकी तुलना मार्वल फिल्मों से कर रहे हैं।