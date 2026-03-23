सोनू सूद ने 'धुरंधर 2' की तारीफ की

सोनू सूद हुए 'धुरंधर 2' के मुरीद, आदित्य धर को इस बात के लिए दिया धन्यवाद

लेखन ज्योति सिंह 11:07 am Mar 23, 202611:07 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर 2' सिर्फ दर्शकों का नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के सितारों का दिल भी जीत रही है। हाल ही में, अभिनेता सोनू सूद ने फिल्म देखी और निर्देशक आदित्य धर को ऐसी फिल्म बनाने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने पोस्ट में बताया कि फिल्म को देखने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसने 4 दिनों में 400 करोड़ कमाए लिए हैं।