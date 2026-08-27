नेपाल बाढ़: सोनू सूद बने मसीहा, मनीषा कोइराला ने मांगी दुआ

नेपाल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, मनीषा कोइराला बोलीं- दुआ करें

लेखन नेहा शर्मा 10:20 am Aug 27, 202610:20 am

क्या है खबर?

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से मची तबाही के बीच अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर मदद के लिए आगे आए हैं। नेपाल में प्रभावित लोगों की स्थिति को देखते हुए सोनू सूद ने राहत सामग्री पहुंचाने और हर संभव सहायता का ऐलान किया है, वहीं नेपाल मूल की अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने देश के बिगड़ते हालातों पर चिंता जताते हुए सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट कर सभी से 'नेपाल के लिए दुआ' करने की अपील की है।