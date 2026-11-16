शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद

शरद कपूर के घर जाकर सोनू सूद ने की मुलाकात, जाना अभिनेता का हाल; देखें वीडियो

लेखन अंशिका शुक्ला 06:07 pm Nov 16, 202606:07 pm

क्या है खबर?

'जोश' फिल्म के अभिनेता शरद कपूर हाल ही में अपने 4 पालतू कुत्तों से अलग होने के कारण चर्चा में आए थे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उनसे दूरी बनाने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद शरद ने बॉलीवुड के अपने साथियों से भावुक अपील करते हुए काम मांगा। उनकी इस अपील के एक दिन बाद अभिनेता सोनू सूद उनसे मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात और बातचीत को पैपराजी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया।