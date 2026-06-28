रोहित शेट्टी को मिली धमकी पर सोनू सूद बोले- वो खुद खतरों के खिलाड़ी हैं

बयान

सोनू सूद बोले- 'वो खुद खतरों के खिलाड़ी हैं

समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में सोनू ने रोहित को मिली धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए फैंस को दिलासा दिया। उन्होंने कहा, "सब ठीक है, वो खुद 'खतरों के खिलाड़ी' हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है।' IANS के मुताबिक, धमकी भरे ऑडियो में कहा गया कि रोहित के जुहू स्थित घर पर हुई फायरिंग सिर्फ ट्रेलर थी। चेतावनी दी गई कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो अगली बार निशाना उनकी प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि खुद रोहित होंगे।