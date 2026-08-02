सोनू निगम का टी-सीरीज और Zee म्यूजिक पर आरोप- कॉपीराइट का हक मांगा तो लगाया बैन

सोनू ने इसके बाद का वाकया याद कर बताया कि जब उन्होंने कॉपीराइट और रॉयल्टी के मुद्दों पर आवाज उठानी शुरू की तो इंडस्ट्री में चीजें बदलने लगीं।

सोनू बोले, "फिर मैंने कॉपीराइट का मुद्दा उठाया। टी-सीरीज ने मुझे बैन कर दिया। Zee म्यूजिक ने भी मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। कहने लगे कि ये तो आंदोलनकारी बन गया है। नहीं सोचा था कि गायकों के हक का मुद्दा उठाने का मेरे करियर पर इतना गंभीर असर पड़ेगा।"