सोनू निगम डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में, बोले- 1 हफ्ते से MRI; CT स्कैन करा रहा

सोनू निगम डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में, बोले- 1 हफ्ते से MRI; CT स्कैन करा रहा
क्या है खबर?
मशहूर गायक सोनू निगम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे उनके प्रशंसकों में चिंता की लहर दौड़ गई है। सोनू ने बताया है कि वो इन दिनों नसों से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक स्थिति से जूझ रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तार से बताया है कि पिछले 1 हफ्ते से वो लगातार डॉक्टरी जांच MRI और CT स्कैन करवा रहे हैं।
खुलासा
नसें दबने के कारण बेहद दर्द में सोनू
सोनू ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने इस अनुभव को शारीरिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण और थका देने वाला बताया। कंधे पर लगा एक पैच दिखाते हुए सोनू ने कहा, "मेरी नसें दब गई हैं। मैं 1 हफ्ते से लगातार MRI और CT स्कैन करवा रहा हूं। मुझे काफी दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हूं। मेरे इस इलाज में तमाम स्कैन्स, दवाइयां और नियमित फिजियोथेरेपी सेशन शामिल हैं।"
असर
दवाओं के असर से गला भी हुआ प्रभावित
सोनू ने कहा कि फिजियोथेरेपी उनके लिए खासतौर पर काफी मुश्किल रही है। उन्होंने बताया, "फिजियोथेरेपी बहुत दर्दनाक थी। मैं अभी दर्द निवारक दवाइयां ले रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा गला भी थोड़ा भारी हो गया है। मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं का असर मेरे गले पर भी पड़ा रहा है। किसी भी गायक के लिए, जो लाइव परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा हो, गले पर ऐसा असर होना विशेष रूप से चिंता की बात हो सकती है।"
समर्पण
बीमारी के बीच में 13 जून को मुंबई में लाइव गाएंगे सोनू
बता दें कि इस असहजता और तकलीफ के बावजूद गायक ने मुंबई में अपने तय कार्यक्रम के अनुसार परफॉर्म करने का फैसला किया। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा था, '13 जून, मुंबई।' सोनू इस महीने के अंत में मुंबई में एक लाइव शो करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वो काफी लंबे समय बाद मुंबई में परफॉर्म करेंगे, इसलिए तमाम चुनौतियों और दिक्कतों के बावजूद सोनू मंच पर उतरने और परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए सोनू का वीडियो
June 17, 2026
सफरनामा
सोनू निगम का शानदार संगीतमय सफर
सोनू को 19 वर्ष की उम्र में गुलशन कुमार ने पहला बड़ा मौका दिया था। उन्होंने 1993 में फिल्म 'आजा मेरी जान' के गीत 'ओ आसमान वाले' से गायन की शुरुआत की थी। सोनू ने हिंदी के अलावा बंगाली, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, अंग्रेजी, असमिया, मलयालम, गुजराती, भोजपुरी, नेपाली, तुलु, मैथिली और मणिपुरी भाषा में 4,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें 2 फिल्मफेयर पुरस्कार, 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री तक से नवाजा जा चुका है।