सोनू निगम हुए इस गंभीर समस्या से पीड़ित

सोनू निगम डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में, बोले- 1 हफ्ते से MRI; CT स्कैन करा रहा

लेखन नेहा शर्मा 09:48 am Jun 17, 202609:48 am

क्या है खबर?

मशहूर गायक सोनू निगम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे उनके प्रशंसकों में चिंता की लहर दौड़ गई है। सोनू ने बताया है कि वो इन दिनों नसों से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक स्थिति से जूझ रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तार से बताया है कि पिछले 1 हफ्ते से वो लगातार डॉक्टरी जांच MRI और CT स्कैन करवा रहे हैं।