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छात्र प्रदर्शन के चलते साेनू निगम ने स्थगित किया दिल्ली कॉन्सर्ट, नई तारीख का हुआ ऐलान
साेनू निगम के दिल्ली कॉन्सर्ट की नई तारीख आई

छात्र प्रदर्शन के चलते साेनू निगम ने स्थगित किया दिल्ली कॉन्सर्ट, नई तारीख का हुआ ऐलान

लेखन ज्योति सिंह
Jul 24, 2026
06:07 pm
क्या है खबर?

NEET पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मौजूदा हालातों को देखते हुए सोनू निगम ने राजधानी में होने वाले अपने कॉन्सर्ट को स्थगित करने का फैसला लिया है। बता दें कि 'बॉसिटिविटी- सोनू निगम रिमेम्बर्स रफी ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट' 25 जुलाई (शनिवार) को द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होना था, लेकिन अब इसे आगे खिसका दिया गया है। आयोजकों ने सोशल मीडिया पर कॉन्सर्ट की नई तारीख का ऐलान किया है।

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यहां देखिए पोस्ट

कार्यक्रम

अगस्त तक के लिए स्थगित किया गया कॉन्सर्ट

पोस्ट के अनुसार, सोनू का दिल्ली कॉन्सर्ट 15 अगस्त, 2026 को शाम 7.30 बजे से होगा।

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में गायक ने कहा, "मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है।"

इससे पहले उनके एक अज्ञात कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने छात्र विरोध प्रदर्शन के बारे में पूओ जाने पर कहा था, "मैं यहां किसलिए आया हूं, अब हो गया बस।"

इस प्रतिक्रिया के लिए उन्हें खूब ट्रोल किया गया था।

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यहां देखिए वायरल वीडियो

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