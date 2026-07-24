साेनू निगम के दिल्ली कॉन्सर्ट की नई तारीख आई

छात्र प्रदर्शन के चलते साेनू निगम ने स्थगित किया दिल्ली कॉन्सर्ट, नई तारीख का हुआ ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 06:07 pm Jul 24, 202606:07 pm

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मौजूदा हालातों को देखते हुए सोनू निगम ने राजधानी में होने वाले अपने कॉन्सर्ट को स्थगित करने का फैसला लिया है। बता दें कि 'बॉसिटिविटी- सोनू निगम रिमेम्बर्स रफी ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट' 25 जुलाई (शनिवार) को द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होना था, लेकिन अब इसे आगे खिसका दिया गया है। आयोजकों ने सोशल मीडिया पर कॉन्सर्ट की नई तारीख का ऐलान किया है।