सोनू निगम ने वीडियो पर दी सफाई

सोनू निगम ने उड़ाया सलमान खान की गायिकी का मजाक? जानें वायरल वीडियो का सच

लेखन ज्योति सिंह 04:17 pm Sep 17, 202604:17 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस ने कुछ दिन पहले 'मैं हूं हीरो तेरा' गाना पोस्ट किया था। इस गाने में अमाल मलिक को क्रेडिट नहीं दिया गया, जिसके लिए संगीतकार ने नाराजगी जताई थी। यह विवाद अभी थमा नहीं था कि अब सोनू निगम का एक वीडियो चर्चा में आ गया है। यह वीडियो दिखाता है कि गायक इसमें सलमान की गायिकी का मजाक उड़ा रहे हैं। इससे पहले कि कुछ विवाद होता, सोनू ने वीडियो पर सफाई दी है।