सोनी राजदान ने दिवाली पटाखों की आलोचना की

सोनी राजदान दिवाली पर पटाखे जलाने वालों पर भड़कीं, बोलीं- ऐसा करना देशद्रोह से कम नहीं

लेखन ज्योति सिंह 11:09 am Nov 04, 202611:09 am

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेत्री सोनी राजदान ने दिवाली पटाखों के प्रति नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि एक भी पटाखा फोड़ना उन्हें "एंटी-लाइफ, एंटी-हेल्थ और एंटी-नेशनल" लगता है। साथ ही, उन्होंने बच्चों पर वायु प्रदूषण के असर का जिक्र किया। सोनी का बयान ऐसे समय में आया, जब दीया मिर्जा ने दिवाली पर पटाखे न जलाने की अपील की थी। पहले उनका वीडियो हटा दिया गया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की दखल के बाद BMC ने उसे दोबारा अपलोड किया।