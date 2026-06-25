सोनी राजदान बेटी आलिया भट्ट के बचाव में उतरी

सोनी राजदान नेपोटिज्म के तानों पर बोलीं- महेश भट्ट की बेटी होना आलिया की गलती नहीं

लेखन नेहा शर्मा 12:09 pm Jun 25, 202612:09 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान अपनी बेटी के बचाव में खुलकर सामने आई हैं। नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) को लेकर आलिया पर होने वाली लगातार ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ते हुए सोनी राजदान ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े माता-पिता (महेश भट्ट और सोनी राजदान) के घर पैदा होना आलिया की गलती नहीं है। उन्होंने साफ किया कि आलिया ने आज जो भी मुकाम हासिल किया है, वो सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत और बेमिसाल प्रतिभा के दम पर किया है।