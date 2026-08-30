सोनम वांगचुक ने उड़ाई आमिर खान की खिल्ली- लगता है 'शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस' हो गया है

छात्र विरोध प्रदर्शनों और वांगचुक की भूख हड़ताल के बीच '3 इडियट्स' के ओमी वैद्य (चतुर) ने आमिर की चुप्पी पर सवाल उठाए।

इसके जवाब में आमिर ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि फिल्म के समय वो वांगचुक को जानते तक नहीं थे और फुनसुक वांगडू का किरदार उन पर आधारित नहीं था।

अब वांगचुक ने इस पर पलटवार करते हुए तंज कसा कि आमिर अपनी ही फिल्म 'गजनी' की तरह उनसे हुई मुलाकात को भूल चुके हैं।