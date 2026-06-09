सोनम कपूर की इकलौती सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसने जीता राष्ट्रीय पुरस्कार; OTT पर देखें
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर 9 जून को 41 साल की हो गई हैं। उन्होंने सिनेमा में अपना डेब्यू 2007 में फिल्म 'सांवरिया' किया था, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर नजर आए। इसके बाद सोनम ने 'रांझणा', 'खूबसूरत' और 'संजू' जैसी तमाम फिल्में कीं, जिनमें अभिनय के साथ-साथ उनके स्टाइल को भी सराहना मिली। हालांकि, सोलो किरदार में अभिनेत्री ने एक ऐसी फिल्म में काम किया, जो न सिर्फ ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि उसने नेशनल पुरस्कार भी अपने नाम किया।
किरदार
सोनम कपूर के करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी ये फिल्म
सोनम की इकलौती सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम 'नीरजा' है। यह एक बेहतरीन बायोग्राफिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अभिनेत्री ने भारत की वीर बेटी 'नीरजा भनोट' के किरदार को फिल्मी पर्दे पर जीवंत किया था। इस किरदार को निभाने के लिए सोनम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यही कारण है कि फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहना मिली। फिल्म का निर्देशन राम माधवानी ने किया था।
पुरस्कार
'नीरजा' को किया गया था राष्टीय पुरस्कार से सम्मानित
लगभग 20 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई 'नीरजा' ने दुनियाभर में 135 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार किया था। यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। वहीं 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसे 'सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म' के सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसी समारोह में सोनम को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 'स्पेशल मेंशन' (विशेष उल्लेख) प्रमाण पत्र दिया गया था।
असल घटना
विमान अपहरण की सच्ची घटना को दिखाती है 'नीरजा'
फिल्म 5 सितंबर, 1986 में घटित उस घटना को दिखाती है, जब मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम विमान को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर हाईजैक कर लिया गया था। उस दौरान 22 साल की सीनियर पर्सर नीरजा ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए 379 में से 359 विमान यात्रियों की जान बचाई थी। हालांकि आतंकी हमले में वह खुद शहीद हो गईं। इस बहादुरी के लिए नीरजा को 'अशोक चक्र' से सम्मानित किया गया था।