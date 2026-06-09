सोनम कपूर की इकलौती सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्म

सोनम कपूर की इकलौती सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसने जीता राष्ट्रीय पुरस्कार; OTT पर देखें

लेखन ज्योति सिंह 12:22 pm Jun 09, 202612:22 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर 9 जून को 41 साल की हो गई हैं। उन्होंने सिनेमा में अपना डेब्यू 2007 में फिल्म 'सांवरिया' किया था, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर नजर आए। इसके बाद सोनम ने 'रांझणा', 'खूबसूरत' और 'संजू' जैसी तमाम फिल्में कीं, जिनमें अभिनय के साथ-साथ उनके स्टाइल को भी सराहना मिली। हालांकि, सोलो किरदार में अभिनेत्री ने एक ऐसी फिल्म में काम किया, जो न सिर्फ ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि उसने नेशनल पुरस्कार भी अपने नाम किया।