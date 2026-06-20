रिया कपूर के 'मेट गाला' लुक वाले डेढ़ करोड़ के झुमके चोरी

रिया कपूर के 'मेट गाला' लुक के लिए आए डेढ़ करोड़ के झुमके गायब, FIR दर्ज

लेखन नेहा शर्मा 02:39 pm Jun 20, 202602:39 pm

क्या है खबर?

सोनम कपूर की बहन और निर्माता रिया कपूर के 'मेट गाला' लुक के लिए मुंबई के दिग्गज ज्वैलर्स से किराए पर लिए गए करीब डेढ़ करोड़ रुपये के कीमती झुमके रहस्यमयी तरीके से चोरी हो गए हैं। ये वारदात मुंबई से न्यूयॉर्क के हवाई सफर के दौरान हुई, जिसका खुलासा न्यूयॉर्क के लग्जरी होटल 'द पियरे' में तब हुआ, जब मेकअप आर्टिस्ट ने गहनों के डिब्बे खोले। दोनों डिब्बे पूरी तरह खाली देखकर पूरी टीम के होश उड़ गए।