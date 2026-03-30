सोनम कपूर और आनंद आहूजा दूसरी बार बने माता-पिता, वायु को मिला छोटा भाई

अभिनेत्री सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। सोनम ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है, जिससे कपूर और आहूजा परिवार में जश्न का माहौल है। उनके बड़ा बेटा वायु अपने छोटे भाई के आने से बेहद उत्साहित है। सोशल मीडिया पर फैंस और फिल्मी सितारे इस जोड़े को जमकर बधाइयां दे रहे हैं। इस खुशी के मौके पर सोनम-आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की।

घोषणा सोनम-आनंद ने फैंस को सोशल मीडिया पर यूं दी खुशखबरी सोनम और आनंद को एक बार फिर बेटे का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा करते हुए अपने दूसरे बच्चे के जन्म की घोषणा की। इस नोट में लिखा है, 'बहुत कृतज्ञता और प्यार से भरे दिल के साथ हमें 29 मार्च, 2026 को अपने बेटे के आगमन की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। हमारा परिवार बढ़ गया हैऔर उसके आने से हमारे दिलों का विस्तार सबसे खूबसूरत तरीके से हुआ है।'

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बधाई परिणीति चोपड़ा समेत इन अभिनेत्रियों ने लुटाया नन्हे मेहमान पर प्यार नोट में आगे लिखा है, 'वायु अपने छोटे भाई के आने से बहुत खुश है और हम इस नए सदस्य के लिए खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं, जिसने हमारे घर को खुशियों और बरकत से भर दिया है। हम 4 सदस्यों के परिवार के रूप में ये खूबसूरत अध्याय शुरू करने के लिए बेहद आभारी हैं।' परिणीति चोपड़ा से लेकर करीना कपूर और हुमा कुरैशी समेत कई अभिनेत्रियों ने सोनम-आनंद को बधाई दी और नन्हे मेहमान पर प्यार लुटाया।

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कहानी सोनम-आनंद का दोस्ती से शादी तक का सफर सोनम और आनंद की पहली मुलाकात साल 2015 में फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' के प्रमोशन के दौरान हुई थी। सोनम ने खुलासा किया था कि उनके दोस्त उन्हें आनंद के एक दोस्त के साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन उनकी बातचीत आनंद से ज्यादा होने लगी। 2 हफ्तों तक मैसेज पर बात करने के बाद वे एक-दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद साल 2018 में इस जोड़े ने एक निजी समारोह में शादी कर ली।