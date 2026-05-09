सोनम कपूर-आनंद आहूजा ने रखा अपने दूसरे बेटे का अनोखा नाम, पहली झलक ने जीता दिल

सोनम ने अपने दूसरे बच्चे के नाम का खुलासा कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने परिवार की एक खूबसूरत तस्वीर साझा की। सोनम ने अपने बेटे के जन्म को बड़े भाई वायु कपूर आहूजा के साथ एक 'दिव्य जोड़ी' बताया। उन्होंने लिखा, 'उस दिव्य शक्ति की भावना के साथ जिसने एक बार फिर हमारे जीवन को बदल दिया है... प्यार और कृतज्ञता के साथ हम रुद्रलोक कपूर आहूजा का स्वागत करते हैं।'

अर्थ

सोनम ने समझाया बेटे 'रुद्रलोक' के नाम का गहरा आध्यात्मिक मतलब

नाम का अर्थ बताते हुए सोनम ने आगे लिखा, 'रुद्र' वेदों में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। वे दुखों को जड़ से मिटाने वाली दिव्य शक्ति हैं, जिनका संबंध तूफान, श्वास, उपचार और नवीनीकरण से है। उनका 'वायु' से गहरा जुड़ाव है, जो सभी प्राणियों में प्रवाहित होने वाला प्राण है। हमारा पहला बेटा 'वायु' जीवन के संरक्षक का प्रतीक है, और 'रुद्र' के साथ यह शक्ति, संरक्षण और परिवर्तन की पवित्र निरंतरता को दर्शाता है।'