सोनाली बेंद्रे ने उठाया ये बड़ा कदम, जानें क्यों उनके लिए खास है फिल्म 'सोहला'

सोनाली बेंद्रे कुछ नया करने जा रही हैं। वह अपनी पहली फिल्म, मराठी 'सोहला' को 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में पेश करने वाली हैं।

इस फिल्म को साईकत बगबान ने लिखा और निर्देशित किया है। ये फिल्म रोजमर्रा की जिंदगी में उम्मीद और हिम्मत की कहानी बयां करती है।

सोनाली का कहना है कि इस कहानी ने उन्हें निजी तौर पर छुआ और इसी बात ने उन्हें यह फिल्म प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया।