सोनाली बेंद्रे ने उठाया ये बड़ा कदम, जानें क्यों उनके लिए खास है फिल्म 'सोहला'
मनोरंजन
सोनाली बेंद्रे कुछ नया करने जा रही हैं। वह अपनी पहली फिल्म, मराठी 'सोहला' को 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में पेश करने वाली हैं।
इस फिल्म को साईकत बगबान ने लिखा और निर्देशित किया है। ये फिल्म रोजमर्रा की जिंदगी में उम्मीद और हिम्मत की कहानी बयां करती है।
सोनाली का कहना है कि इस कहानी ने उन्हें निजी तौर पर छुआ और इसी बात ने उन्हें यह फिल्म प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया।
'सोहला' रोज मूवीज के लिए क्षेत्रीय सिनेमा में पहला कदम
यह फिल्म रोज मूवीज का क्षेत्रीय सिनेमा में पहला कदम भी है। इसके जरिए स्थानीय कलाकारों और संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है।
फिल्म की टीम को उम्मीद है कि 'सोहला' अपनी जड़ों से जुड़ाव बनाए रखते हुए सभी तरह के दर्शकों को पसंद आएगी।
यह फिल्म भारतीय सिनेमा में क्षेत्रीय कहानियों के बढ़ते महत्व को भी दर्शाती है।